Recept: gebraden rosbief met koriander

Ⓒ Hollandse Hoogte / Cultura Images RF

Op een broodje, in een salade of lekker uit de pan of oven. Het liefst lekker rosé. Onze culinaire fotopagina in VRIJ van dit weekend staat geheel in het teken van rosbief. Loopt het water jou ook al in de mond? Probeer dit recept van onze Felix Wilbrink dan eens: gebraden rosbief met koriander, kruidnagel, kaneel en tijm, koud geserveerd in plakjes met een laagje gelatine eromheen.