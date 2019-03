De personal assistent rukt op

Een deel van de medewerkers van De Buren, met oprichters Joost en Liesbeth Vellinga (m.), die je tegen betaling klussen uit handen neemt. Ⓒ Eran Oppenheimer

Bekende Nederlanders pronken altijd met hun persoonlijk assistent oftewel PA die ze álles uit handen neemt. Variërend van de belasting regelen tot de boodschappen of een klusjesman vinden. Dat willen we allemaal wel! Zodoende springen steeds meer ondernemers in het gat dat ’gemaksdiensten’ heet.