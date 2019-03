Oproep: waar gaat u het liefst naartoe op fietsvakantie?

Fietsvakanties zijn in trek. Vorig jaar gingen rond de 1,5 miljoen Nederlanders er met de tweewieler opuit, blijkt uit cijfers van de Vereniging Rijwiel- en Automobiel Industrie (RAI). Bent u ook zo’n ’vakantiefietser’?

Wat is uw favoriete bestemming en waarom? En gaat u liever op eigen houtje of vindt u een georganiseerde reis prettiger?

Ook zijn we benieuwd hoe u zich voorbereidt op de reis en of u handige inpaktips heeft. Wat mag beslist niet ontbreken in de tas(sen)?

Mail uw reactie naar check-in@telegraaf.nl

Volgende week komen we terug op het onderwerp in ons magazine VRIJ.