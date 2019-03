Recept van de dag: Tournedos met sinaasappel

Ik leerde er een list bij die ik tegenwoordig met alle biefstuk doe, masseren. In je hand nemen en masseren tot het vlees zacht en warm voelt. En geloof me, je krijgt er zelfs die voorverpakte ellende die supermarkten biefstuk noemen, heerlijk mals mee.

Was de sinaasappel en trek van de helft het schilletje. Haal de schilletjes even door heet water en dan afspoelen. Pers de helft uit. Snij de andere helft in plakken.

Klontje boter in de pan, bak de tournedos rondom mooi bruin. Drie minuten. Haal uit de pan, leg er de plakken sinaasappel in. Even warm laten worden. Haal eruit en leg bij het vlees. Dan sap erin en schilletjes, en wat cognac, laat de saus iets indikken, serveer het vlees op een plak sinaasappel met wat van de saus er over. Bestrooi nu pas met versgemalen peper. Ik ben namelijk van mening dat meegebakken zwarte peper bitter wordt. Wow, wat heb ik hier nu een trek ik. Een Grand Prestige in het glas, kan niet anders.

Nodig voor 2 personen:

• 2 tournedos van 80 tot 100 gr ieder

• 1 sinaasappel

• 1 glas cognac

• 2 eetl boter

• peper uit de molen