Op verkenningstocht op Vlieland

Met dit arrangement geniet je drie dagen lang van rust en ruimte op Vlieland. Laat de hectiek van alledag heel even achter je, stap op de boot en het genieten kan beginnen! Wandel door de bossen, fiets van Oost naar West, beklim de Vuurboetsduin voor een uitzicht over het hele eiland en zoek de gezelligheid op in de pittoreske Dorpsstraat.

Dit is jouw verkenningstocht op Vlieland!

"Geen verkeer of drukke boulevard"

WestCord Strandhotel Seeduyn

De ligging van Strandhotel Seeduyn is met recht uniek te noemen voor Nederland, namelijk op de eerste duinenrij met uitzicht over het strand en de Noordzee! Alle kamers hebben een eigen terras of balkon. Daarnaast hoef je je ook in het hotel geen moment te vervelen. Schuif aan in de gezellige brasserie, speel een potje tennis of verken Vlieland te paard vanuit de naastgelegen manege.

Een paar stappen naar buiten en je staat op het uitgestrekte Noordzeestrand. Ga rechts of links en maak een heerlijke lange wandeling over het strand. Ben je toe aan even helemaal niks? Kom volledig tot rust bij WellCome Wellness, het wellness centrum van Strandhotel Seeduyn. Geniet van 900m² aan wellness faciliteiten, waaronder diverse sauna’s, dompelbaden, binnenzwembad en behandelruimtes!

Prijs

3 dagen (2 nachten) vanaf €109,- p. p.

Inhoud arrangement

• 2 x overnachting in een comfortabele kamer

• 2 x uitgebreid ontbijtbuffet

• Espresso & Cranberrythee op de kamer

• Wellnesspakket bij aankomst

• Gratis busvervoer op het eiland

• Bagageservice van en naar de veerboot

Reserveren en informatie

Verblijf is mogelijk tot en met 11 juli 2019 op basis van beschikbaarheid. Prijs is op basis van 2 personen in een Landzijde kamer. Toeslagen en voorwaarden: zie website.

Boek via westcordhotels.nl/vrij of bel Strandhotel Seeduyn via 0562-451560 o.v.v. ’VRIJ’.