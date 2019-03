Recept van de dag: tonijn op toast

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Mijn visvriend Bart van Olphen trekt vandaag heel hard aan de bel met de campagne Stop Foute Tonijn! 93% van alle tonijn uit blik die we in Nederland eten, blijkt niet duurzaam te zijn. En laat dat nou net het meest gegeten visproduct voor thuisconsumptie in ons land zijn. Wat is foute tonijn? Die is op industriële manier gevangen uit ongezonde visbestanden met enorme bijvangsten. Met deze onnodige overbevissing vullen grote conservenmerken al decennia hun zakken. Is er een goed tonijn alternatief? Jazeker!