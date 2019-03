Recept van de dag: spruitjes

Nodig voor 2 personen:

• 400 gr spuiten

• 1 zakje curry (Fair Trade, de gele)

• 50 gr santen

• water

Bereiding:

Even de kontjes eraf. Een Spaanse peper gesnipperd, uitje gesnipperd, wat boter in een hoge pan. Samen met de spuiten aanzetten. Groente licht bakken, geeft de groente extra smaak. En toen, ja, ik beken, heb ik een zakje gele curry van Fair Trade Original opengetrokken. Want zelfs ik had geen zin om knoflook, sjalot, citroengras, curry/kerrie (koriander, kurkuma, komijn, kruidnagel, steranijs, gember, kaneel, foelie, kardemom, nootmuskaat), zout, koriander, laos, kurkuma, gember, peper, lime en komijn door elkaar te doen. In de kast lag nog een blok santen (samengeperste kokos).

Wel, de rest was eenvoudig. De kruidenpasta bij de spruiten, een stukje santen, kwart van een blok, en wat water tot de spruiten net onder staan. Deksel op de pan, tien minuten zachtjes laten gaan, deksel eraf en nog een beetje laten inkoken.

Dat biefstukje was heerlijk, maar een worst had er ook geweldig bij gesmaakt. Of een omelet, of nog een groenteschotel. Waar je maar zin in hebt. Versieren die spruiten en ze geven zoveel terug!

Oh, in het glas die nieuwe 0/0 IPA van Bavaria, zo zeg, dat beviel me uitstekend.