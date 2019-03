Recept van de dag: posteleinsoep

Ⓒ 123rf

Op de markt wees ik naar de postelein en vroeg om vier ons raapstelen. En dus schreef ik gisteren dat ik raapstellen in huis had, maar het was postelein. Hardnekkig dom, moet ik toegeven. Gisteren gemaakt, maar mevrouw Wilbrink was niet echt onder de indruk van die lange stelen uit de wok. Even met wat boter en een uitje. Dus maar snel eens bij Mari Maris gekeken. Jullie hebben haar Groentebijbel toch wel? Zij is een echte autoriteit. Ja hoor, bijna puur, zegt ze, een klein beetje boter, fijn uitje en snel wokken. Misschien had ik het allemaal iets fijner moeten snijden. Maar wat ook kan, zegt Maris, is een prei in wat boter aanzetten. Aardappelblokjes erbij, de helft van de postelein.