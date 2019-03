Het kan weer: op de foto met letters ’I amsterdam’

De gratis app Amsterdam CitySign App, die Hovemann samen met studio Happy Ship heeft ontwikkeld, werkt op basis van augmented reality (AR) via de camera op je telefoon.

Richt je camera op elke plek die je maar wilt en plaats vervolgens de letters ‘I amsterdam’ in de foto die je maakt. Amsterdam CitySign App kun je overal ter wereld gebruiken. Zo is het dus mogelijk om ook in andere (buitenlandse) steden op de foto te gaan met de letters.

De gemeente Amsterdam haalde eind vorig jaar de iconische letters van het Museumplein. De populaire toeristische trekpleister was volgens de gemeenteraad symbool gaan staan voor ‘doorgeslagen individualisme’.

Burgemeester Femke Halsema wilde in het kader van de provinciale verkiezingen de letters tijdelijk terug plaatsen op het Museumplein. Dat ging toen niet door vanwege de aanslag in Utrecht.