Kleurrijke straat in Parijs een hit op internet

Het kleurrijke straatje in het 12e arrondissement is een hit op sociale media. Wie hier een foto maakt en die deelt op Instagram, is verzekerd van een hoop likes. Ruim dertigduizend foto’s zijn inmiddels getagd met de hashtag #ruecremieux.

Klein probleempje: veel bewoners van de Rue Crémieux zijn allesbehalve blij met de grote aandacht voor hun straat. Zij willen dat hun straat een poort krijgt die ’s avonds en in het weekend wordt afgesloten voor toeristen.

Een van de bewoners van het Parijse straatje is een Instagrampagina begonnen om aandacht te vragen voor de gekte in zijn straat. Zo is onder andere te zien hoe toeristen midden op straat liggen voor de ideale foto of met allerlei accessoires zoals ballonnen of opblaasbare flamingo’s sjouwen.

De huizen in de Rue Crémieux kregen ongeveer twintig jaar geleden een flinke opknapbeurt. Huiseigenaren besloten hun woning in een pastelkleur te verven om de straat er gezelliger uit te laten zien.