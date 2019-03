Ontdek uniek Terschelling

Terschelling is bij velen bekend door het jaarlijkse festival Oerol, één van de grootste theaterfestivals van Europa. De rest van het jaar is het er lekker gemoedelijk. Bossen, kwelders, het uitgestrekte strand en natuurgebieden kun je in alle rust ontdekken. Bezoek bijvoorbeeld natuurreservaat De Boschplaat: één van de best bewaarde natuurgebieden in West-

Europa. Na een ontdekkingstocht op het eiland kun je de gezelligheid opzoeken in het dorpje West-Terschelling.

WestCord Hotel Schylge

Uniek gelegen aan de Waddenzee (Unesco Werelderfgoed) ligt WestCord Hotel Schylge. Vanuit het hotel heb je een prachtig uitzicht op de Waddenzee en de haven. De comfortabele kamers hebben een eigen balkon of terras. Je kunt culinair dineren in restaurant Op West, zwemmen in het verwarmde binnenzwembad, relaxen in de wellness en strikes gooien op de bowlingbaan.

Vanaf het hotel loop je zo het bos in of fiets je de dijk op langs het wad.

Volgens velen is deze buitendijkse inspectieweg van Rijkswaterstaat het mooiste fietspad van Nederland!

Prijs

3 dagen (2 nachten) vanaf €149 p. p.

Arrangement

• 2 x overnachting in een comfortabele kamer

• 2 x uitgebreid ontbijtbuffet

• 1 x Terschellinger cranberrysapje

• 3-gangendiner op dag van aankomst

• Unieke eilandactiviteit (o.b.v. beschikbaarheid en weersverwachting)

Reserveren en informatie

• Verblijf is mogelijk tot en met 30 september 2019 op basis van beschikbaarheid.

• Prijs is op basis van 2 personen.

• Toeslagen en voorwaarden vindt u op de website.

Boek via westcordhotels.nl/vrij of bel WestCord Hotel Schylge via 0562 – 44 21 11 o.v.v. ’VRIJ’.