Filmrecensie: ’Ash is purest white’ ✭✭✭✭

Terwijl de Chinese economie al decennialang stevig doorgroeit, maakt regisseur Jia Zhangke films over wat er intussen met zijn landgenoten gebeurt. De regisseur is daarmee meer dan eens bestempeld als de belangrijkste Chinese verteller van deze tijd. Ook in Ash is purest white toont hij hoe overheidsbeslissingen individuele levens voorgoed aantasten.