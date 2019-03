Filmrecensie: ’The aftermath’ ✭✭✭

Zo weigert Lewis de oorspronkelijke bewoners van het gevorderde landhuis dat zij samen betrekken op straat te zetten. De Duitse architect Stephen Lubert (Alexander Skarsgård) en zijn tienerdochter verkassen naar de zolder. Z’n vrouw heeft hij verloren in de oorlog, zoals ook Lewis en Rachael een groot persoonlijk verlies te verwerken kregen. Dat verdriet dreef hen uit elkaar. Terwijl de aanvankelijke spanningen tussen Herr Lubert en Rachael juist al snel omslaan in een wederzijdse aantrekkingskracht die bijna dierlijk is.

In The aftermath, naar een boek van Rhidian Brook, draait ’t om meer dan alleen maar de echo van de oorlog. Het is ook een relatiedrama over geliefden die elkaar dreigen te verliezen. Over de drang tot leven in aangezicht van de dood. En over mensen - die murw geslagen door het noodlot – ernaar hunkeren weer iets te voelen. Zich verbonden te voelen.

Regisseur James Kent toont hier - net als in Testament of Youth (2014) - zijn voorliefde voor klassiek Brits kostuumdrama. De gestileerde werkelijkheid die hij schept zou echter saai en stoffig zijn geworden als-ie niet tot leven werd gebracht door sterke acteurs. Met mooi doorvoeld spel weten zowel Knightley, Clarke als Skarsgård van hun personages échte mensen te maken: feilbaar, maar van goede wil.