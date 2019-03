Filmrecensie: ’Dumbo’ ✭✭✭✭

De schijnwerpers zijn aanvankelijk vooral gericht op hippisch acrobaat Holt Farrier (Colin Farrell) en zijn kinderen, die van circusdirecteur Max Medici (Danny DeVito) de taak krijgen voor de kleine Dumbo te zorgen. Zo ontdekken ze dat dit bijzondere exemplaar kan vliegen. Dat unieke talent trekt ook de aandacht van entertainment-ondernemer V.A. Vandevere (Michael Keaton). Hij wil van Dumbo de topattractie van zijn pretpark Dreamland maken, door het dier samen met trapezeartiest Colette Marchant (Eva Green) door de lucht te laten zweven. Maar als blijkt dat hij enkel dollartekens in zijn ogen heeft en niets geeft om het welzijn van de kleine dikhuid, helpt zij de Farriers met een ontsnappingsplan.

Tim Burton combineert in Dumbo zijn voorliefde voor kleurrijke personages en naar liefde hunkerende outsiders met digitale filmmagie. Knipogend naar iconische beelden uit het origineel is daarbij ook zíjn vliegende olifantje hartveroverend. Sommige scènes hakken er wel in, bijvoorbeeld wanneer de titelheld wordt gescheiden van z’n moeder of wordt bespot om zijn afwijkende uiterlijk. Al winnen door die diepe dalen ook de momenten van triomf aan betekenis.