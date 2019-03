Filmrecensie: ’The beach bum’ ✭✭✭✩

Laten we beginnen met het beste aan deze film: Matthew McConaughey. Hij is geweldig in z’n element, in een rol die doet denken aan The Dude uit komedie-klassieker The big Lebowski. Een man die zich, steevast bepakt met goedkoop bier en een verse joint, door niets of niemand van z’n stuk laat brengen. Of hij nou zwalkend over het strand zwerft of onbeschaamd tussen de benen van zijn steenrijke vrouw duikt; ’Moony’ is onafgebroken euforisch. Zelfs wanneer het lot zich halverwege de film tegen hem keert.

The beach bum voelt intussen aan als een droom, met sierlijke shots die zachtjes lijken te deinen en achtergrondmuziek die vrijwel constant aanwezig is. Regisseur Harmony Korine vangt daarmee eenzelfde sfeer als met zijn geniale Spring breakers, een bedwelmende feestfilm waarin de jacht op drugs en geld als een zoektocht naar zingeving werd gezien.

Moondog heeft die betekenisloze zoektocht al ver achter zich liggen. Hij doet nergens meer moeite voor en duikt schaterlachend van het ene banale geluk naar het andere. Dat nihilisme heeft maffe en wrange momenten, maar maakt deze film ook vlak. Korine’s punt is vanaf de eerste minuut dat helemaal niets een punt heeft. En dat is toch een beetje onbevredigend.