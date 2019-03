Filmrecensie: ’A private war’ ✭✭✭✩

Op 22 februari 2012 kwam Colvin om het leven bij een bombardement op de Syrische stad Homs. Die aanval van regeringstroepen was er specifiek op gericht om haar tot zwijgen te brengen, wees internationaal onderzoek onlangs uit. Matthew Heineman, bekend als regisseur van de oorlogsdocumentaire City of ghosts, telt in A private war af naar Colvins laatste uren.

Marie Colvin liet zich niet sturen, toont de film. Ze weigerde zich te ’embedden’ bij de strijdmacht en zo de spreekbuis te worden van één partij. In plaats daarvan gaat ze naar plekken waar de meesten van haar collega’s zich niet wagen. Rosamund Pike speelt de befaamde journaliste, die het licht in één oog verliest als zij gewond raakt tijdens gevechten op Sri Lanka. En vanaf dat moment met een ooglap door het leven gaat, als een piraat.

Heineman baseerde zijn film op een artikel over haar leven in Vanity Fair, maar gebruikt ook Colvins eigen woorden om helder te krijgen wat de reporter dreef. Daarnaast weet hij vooral ook het rauwe realisme van oorlog in zijn beelden te vangen. Waarbij wetten niet gelden en levens niks waard lijken. Al slaagde Marie Colvin er meer dan eens in ze toch te laten tellen.