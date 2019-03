Per abuis gratis winkelen bij webshop Intratuin

Dat meldt Nu.nl. Wie de spulletjes na de gratis winkelronde thuis wilde laten bezorgen, kreeg wel de rekening voor de verzendkosten.

De website ging donderdag rond de klok van acht in allerijl uit de lucht. Er stond korte tijd een foutmelding online, waardoor klanten tijdelijk geen tuininkopen konden doen in de webshop. Inmiddels is de fout hersteld en kan er weer gewinkeld worden.

Volgens Intratuin is nog niet bekend hoelang de gratis producten online stonden. Ook weet het tuincentrum nog niet hoeveel klanten gratis producten besteld hebben. Ook is nog onduidelijk wat het bedrijf met de bestellingen gaat doen.