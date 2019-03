Recept van de dag: asperges in wijn

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Wij kwamen per toeval in Houten terecht en daar in de dorpskern stond een groentekraam van zeldzame klasse. En mevrouw Wilbrink sloeg groot in. Want we eten veel te weinig groentes, vond ze. Nu heb ik de neiging nogal aan het seizoen te hangen. Wat buiten nog niet groeit maar even niet kopen, wat van ver moet komen liefst helemaal niet kopen. Maar die asperges hadden het maar koud op de tochtige velden, besloot ze. En ze moesten mee. Er rest me niets anders dan iets lekkers te bedenken. Na het garen in de olie, altijd een waanzinnig succes, bedacht ik me dat het met wat witte wijn ook wel heel lekker kan zijn.