Video: proeven is emotie

Over smaak valt niet te twisten, roept men graag. Maar inmiddels weet ik wel beter. Als je af en toe 90 gehaktballen of 120 grillworsten op één dag proeft, weet je dat smaak een vreemd gegeven is. Hoe is het mogelijk dat drie volwassen mannen achter elkaar tientallen hapjes van min of meer hetzelfde product proeven en dan alle drie tegelijkertijd opkijken bij één bal die een opvallende smaak heeft? Wat dacht je van 15 soorten boerenboter?