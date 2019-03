Recept: witlofschotel met brie

Nodig voor 4 personen:

8 stronken witlof

400 gr brie

100 gr walnoten

2 eetl paneermeel

Bereiding:

Kook de witlof in ongeveer acht minuten bijna gaar, daarna afgieten en heel goed laten uitlekken. De brie in plakjes snijden. Leg de witlof op de bodem van een ovenschaal. De brie over de witlof. De walnoten grof hakken en verdelen over de brie. Beetje paneermeel over de witlofschotel strooien. Zet de witlofschotel in de oven 160 ° C en na 20 minuten is de ovenschotel klaar.