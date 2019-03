Recept van de dag: couscous met tonijn uit blik

Afgelopen maandag schreef ik al over de bliktonijn en de campagne Stopfoutetonijn.nu omdat we nu echt alleen nog maar dat goede blikje tonijn moeten gaan kopen. Veel reacties: het was toch allemaal keurig geregeld? Dat is nog eens nepnieuws. Ik heb met opzet op deze plek zelden tonijnrecepten gegeven. Maar het blijkt nog steeds de meest verkochte vis in Nederland te zijn. Zullen we dat dan eindelijk goed gaan doen? Het blauwe MSC keurmerk en het liefst hengelgevangen. En al die andere keurmerken en aanduidingen zijn misleidend.