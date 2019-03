Zo word je ziek van de zomertijd

De zomertijd is in 1977 in Nederland ingevoerd als gevolg van een energiecrisis: het uurtje langer licht in de avond scheelt een hoop elektriciteit. Volgens de krant Metro is het inmiddels duidelijk dat de zomertijd funest is voor de gezondheid.

De krant sprak met de Amerikaanse chronobioloog Martha Merrow. Zij onderzocht onder meer wat er in het lichaam verandert als je het slaapritme aanpast – zoals gebeurt bij het verzetten van de klok. Of we ziek worden van de zomertijd is voor haar geen vraagstuk: „Dit is precies wat er gebeurt.”

Verzetten we de klok aan de wand niet, dan heeft onze biologische klok een steuntje in de spreekwoordelijke rug van een lange, lichte ochtend, stelt Merrow. Verzetten we de klok aan de wand wél, dan ’vergooien we achteloos een goede kans op betere gezondheid’.

Het verzetten van de klok heeft alleen invloed op ons sociale werkleven: eerder naar werk of naar school. De biologische klok heeft daar echter geen boodschap aan en zo ontstaat de ’sociale jetlag’.

Diverse chronotypen

Behalve de biologische klok en een sociale jetlag, heeft het verzetten van de klok ook invloed op de verschillende zogeheten chronotypen, stelt Merrow aan Metro. Er zijn ochtendmensen en avondmensen: „Het is bewezen dat studenten met het late chronotype (avondmensen) slechter presteerden op vroege toetsen.” Die ’handicap’ wordt vergroot door de zomertijd: „De maatschappij schiet zo domweg zichzelf in de voet.”

Er zijn nog meer negatieve gevolgen van de zomertijd, volgens Merrow: het geheugen wordt aangetast en zelfs de spijsvertering zou beïnvloed worden.

De zomertijd is dus in 1977 ingevoerd, maar dit was niet de eerste keer: in 1916 werd de zomertijd al eens ingevoerd en sindsdien meermaals afgeschaft. De Europese Commissie heeft besloten dat de verschillende landen zelf mogen kiezen of zij vanaf 2021 blijvend voor zomer- of wintertijd kiezen.

