Recept: bollos de mantequilla

Ingrediënten voor 19-20 stuks

VOOR HET DEEG:

500 gr broodmeel

100 g suiker

100 g ongezouten boter bij kamertemperatuur

125 g volle melk

3 grote eieren

3,5 g gedroogde gist

4 g zout

VOOR DE BOTERCRÈME:

100 g suiker

50 gr water

2 grote eierdooiers

100 g ongezouten boter bij kamertemperatuur

voor het bestrijken:

geklopt ei + snufje zout

suiker

Bereiding:

Maak het deeg

Voeg in een kom de bloem samen met de eieren, melk, zout en de helft van de suiker. Hou ook twee eetl melk achter. Meng met je handen.

Doe er steeds stukjes boter bij, kneed verder. Dan weer wat suiker, dan weer boter. Los de gist op in de melk die we gereserveerd hebben en giet het in het deeg. Kneed opnieuw tot het volledig is geïntegreerd.

Zodra we alle boter hebben toegevoegd, kneed het totdat je een goede glutenontwikkeling hebt; wanneer het deeg elastisch is.

Maak bulkgisting.

Zodra je een perfecte glutenontwikkeling hebt, maak je een bal van het deeg.

Vet een goed afsluitbare bak in, plaats het deeg erin en laat het rijzen tot het met 1/3 van het volume is gegroeid. Tweeënhalf uur, warme kamer. Zet het in de koelkast en laat minstens vier uur staan.

Verwarm het deeg en ga het voorvormen.

Haal het deeg 2 uur voor het voorvormen uit de koelkast. Stort het deeg op een schoon oppervlak en verdeel het in 19-20 gelijke stukken, ongeveer 50 g per stuk. Vorm twintig ballen en breng ze op spanning. Leg ze op een bakblik, laat er ruimte tussen want ze rijzen flink. Bedek met folie en laat rijzen tot het volume is verdrievoudigd. Dat duurt al snel zo’n vijf uur. In een koele keuken zeven uur.

Bakken

Verwarm de oven voor op 180º C. Bestrijk de broodjes met het geklopte ei met een snufje zout, strooi suiker over het oppervlak en leg de bakplaat op gemiddelde hoogte. Bak 12-14 minuten, ze moeten een lichte en mooie gouden kleur hebben.

Haal uit de oven en laat volledig afkoelen op een rek.

Maak de boterroom.

Dit is lastig, goed opletten! Verwarm water met suiker op een laag vuur en roer tot het draden trekt of 118 graden heeft bereikt. Haal van het vuur en giet de siroop over de dooiers, in een dunne en ononderbroken draad, terwijl je het met een handmixer of een elektrische handmixer mengt. Blijf kloppen totdat het volume vergroot en een sponsachtige textuur krijgt. Laat volledig afkoelen. Voeg de boter beetje bij beetje toe blijf tegelijkertijd kloppen om een zachte crème te verkrijgen.

Snijd het broodje in de lengte doormidden en vul royaal met boterroom. Neem een hap en geniet, en geniet, en geniet.

Ⓒ Michael van Emde Boas