Mercedes-Benz 560 SEL: Limo voor dictators

Amsterdam - De Mercedes-Benz 560 SEL rijdt als een vorst en heeft de uitstraling van een staatslimousine. Midden jaren tachtig was dit het absolute topmodel van Mercedes-Benz, een statussymbool. Zeker in dit autoritaire blauw en met deze deftige wielen is het begrijpelijk waarom zoveel sjeiks, dictators en staatshoofden voor deze S-Klasse kozen. Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst legt in een nieuwe aflevering van Peters Proefrit uit wat deze S-Klasse van de W126-reeks zo speciaal maakt.