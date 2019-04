Recept van de dag: zelf kipcurry maken

Liefhebbers opgelet, binnenkort komt er weer een nieuw boek uit van Nigel Slater. Mag ik zo mijn twijfels hebben bij al die opwinding rond de boeken van Ottolenghi (ik snap echt niet wat daar zo bijzonder aan is) maar een nieuwe Nigel Slater, dan sta in zeker in de rij. De man is een kookgenie. Zijn kookdagboeken zijn heerlijke reisjes door de alledag van iemand die echt van koken houdt! Meer later. Nu uit het verleden, op 1 april in Keukendagboek uit 2005 alweer: Kip met mosterdzaad en kokosmelk.

Verhit de olie en bak de stukken kip rondom lichtbruin. Haal uit de pan en leg even weg. Kneus komijn-, koriander- en mosterdzaadjes. Doe in het braadvocht. Chilipepers, en fijngehakte gemberwortel erbij. De uien, de knoflook, wat geelwortelpoeder, gehakte tomaten, kerrieblaadjes en wat zout. Roer de kokosmelk erdoor en leg de stukken kip hierin. Half uur, zacht pruttelen. Oh, je hebt nu je eigen curry gemaakt!!! Geweldig toch?

Serveer met rijst.

En schenk eens een Guinness Nitro IPA erbij. Prachtig in het glas en zacht met een bittertje.

Nodig voor een tafel vol blije gezichten:

• 6 braadstukken kip

• 1 theel komijnzaad

• 2 theel korianderzaad

• 2 theel zwart mosterdzaad

• 2 rawits, zonder zaad, gehakt

• 2 centimeter gemberwortel, geschild en fijn gehakt

• 2 uien, gesnipperd

• 2 tenen knoflook, door de pers

• 1 theel geelwortel

• 500 tomaten, gehakt uit blik

• 5 kerrieblaadjes (toko)

• 1 blik kokosmelk (400 g)