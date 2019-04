Recept van de dag: Belgische karbonades

Ⓒ Hollandse Hoogte / Image Source Ltd RF

We blijven nog even in dat heerlijke boek De Smaak van België. Van Ruth van Waerebeek. Leuke recepten en goeie tips, ik ga zo even lezen over het perfecte gebruik van het wafelijzer, bijvoorbeeld. Maar voor die tijd dit op het oog heel gewone recept van karbonades. Maar let op, 2,5 centimeter dik, 250 gram per stuk! En het liefst een beetje vet. De schrijver klaagt zelfs dat het vlees tegenwoordig te mager is en te droog wordt. Hulde.