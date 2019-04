Scheepswrak vol koper bij toeval gevonden

Het schip is waarschijnlijk het oudste zeevarende schip dat tot nu toe in Nederlandse wateren is gevonden. Het dateert uit ongeveer 1536 en zit vol met koperen platen.

De platen zijn volgens Arie Pappot, conservator van het Rijksmuseum, bedoeld om koperen munten van te maken. Hij is dolblij met de vondst, die meer vertelt over het moment waarop koperen munten in Europa werden geïntroduceerd.

Ook de bouw van het schip, dat ten noorden van Terschelling is gevonden, is volgens archeologen bijzonder. Het vertelt ons meer over de Nederlandse scheepsbouw en het beladen van schepen van toen.

Duikonderzoek

In de zomer zal uit verder duikonderzoek moeten blijken of er nog meer onderdelen van het schip op de zeebodem liggen. Maritiem archeoloog Martijn Manders van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) schat dat het een schip van zo’n dertig meter lang was, met een ruim van minimaal zeven meter breed.

Zeker is dat er nog veel meer koper gevonden zal worden. Tot nu toe is zo’n vierduizend kilo naar boven gehaald. Dat gebeurde door de berger van de overboord geslagen containers. Met slechts een paar grepen van een hijskraan kreeg hij de platen boven water.

Geluk bij ongeluk

Minister Van Engelshoven noemt de ontdekking een ’verrijking van het Nederlands erfgoed’. „Deze vondst kan met recht een geluk bij een ongeluk genoemd worden. Tijdens het bergen van de containers is deze spectaculaire ontdekking gedaan. Ik ben heel nieuwsgierig naar welke informatie nog meer boven water gaat komen.”