Stoelendans maakt gelukkig

Vazen en stoelen! Iedere interieurliefhebber heeft zijn of haar zwakke plekken . Voor Maaike Davina zijn het vazen en stoelen. Hoewel ze haar eigen stoelentic niet eens zo in de gaten had. Maar om zich heen kijkend lacht zij „Ja, je hebt gelijk. Toen vrienden ons hielpen verhuizen, was het ook wel een dingetje. ’Hoeveel stoelen kan een mens nodig hebben?’ riepen ze.”

Het zijn dan ook niet zomaar stoelen; klassiekers van Ahrend, gewilde ontwerpen uit oude Ikea-collecties, Eames-exemplaren en oude Gerard van den Berg-fauteuiltjes. Maaike: „Boven hebben we er ook nog een paar waarvan ik geen afscheid kan nemen.”

Gelukkig is er ruimte voor in huize Davina. Bovendien staat er een tafel van vier plus meter die echtgenoot Rob Davina zelf maakte, dus ook daar kun je wat zitplekken gebruiken. Toch besteden deze designliefhebbers het grootste deel van hun budget aan het opknappen van hun jaren 30-huis. „Budget én tijd, want Rob doet het meeste zelf”, vertelt Maaike. „Toen we het huis kochten, besloten we het in fases te renoveren. Zo zijn we nu bezig met twee nieuwe badkamers en een tuinkamer.”

Na elke klus lassen Rob en Maaike, op Instagram te volgen onder de naam ’Sproet in huis’, een adempauze in. Ook fijn voor de kinderen, Jip en Meis. „Bovendien hebben we, toen we dit huis kochten, ons voorgenomen om altijd op vakantie te blijven gaan. Het moet leuk blijven, we moeten niet altijd blijven verbouwen.”

Hoewel Rob van het technische werk is en Maaike, interieurontwerper bij Ikea, van de materialen en de stijl, bepaalt de vrouw des huizes niet automatisch wat er gebeurt. „Rob heeft een duidelijke mening. Gelukkig zijn we het meestal met elkaar eens. De kinderen trouwens ook!”

Die knallende koraalrode radiator bijvoorbeeld? Daar staat het hele gezin bij te applaudisseren. Dat Perzische tapijt dat in de zithoek op z’n kop ligt? Daar kijkt geen Davina, klein of groot, van op. „Een kringloopvondst. Op zijn kop vind ik hem nóg mooier!”

„Hooguit dat het van Rob allemaal nog iets extremer mag.” Lachend: „Zoals die keer dat hij thuiskwam van een weekeinde weg met vrienden en ik een wand fel fuchsiaroze had geschilderd. Hij kwam binnen en riep meteen: ’Gaaf!’ Terwijl die vrienden vroegen: ’Vind jij dat zomaar goed...?’ Hij wel!”

Bewoners

Maaike en Rob Davina, Jip (11) en Meis (9)

Oppervlakte

309 m2

Bouwjaar

1925

Kamers

6

Beste woonkoop

„De reuzefoto van Meis, ik fotografeer en dit is mijn favoriet.”