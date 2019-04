Recept van de dag: Shiitakes in de soep

Vanaf dat moment heb ik razende trek ik paddenstoelen maar blokkeer ik omdat ik alsmaar denk: eerst morieljes.

Nou, doorbreken maar die paddenstoelenstelling. Met deze heerlijke Fen Si Mo Gu Tang oftewel, Paddenstoelensoep met mihoen. Het is eerder een voorgerecht dan een hoofdgerecht. Maar heerlijk op deze dagen waarvan je niet weet of het warm of koud is.

Olie in de wok, gember, knoflook en peperkorrels zachtjes laten fruiten. Bouillon erbij en aan de kook brengen. Laat 10 minuten trekken en zeef het geheel dan boven de soeppan. Shii-takes, mihoen en vijfkruidenpoeder toevoegen en de soep zachtjes 10 minuten laten trekken. Sojasaus en sherry door de soep roeren. Druppel sesamolie erbij. In kommen scheppen en nog flink wat bieslook er over. Gerard, wanneer gaan we weer? Oh, mocht je ook eens willen, kijk op: tabledamis.nl/eetbare-paddenstoelen

Nodig voor 4 kommen:

• 1 l groentebouillon

• 1 eetl olie

• 3 cm verse gemberwortel in plakjes

• 1 teen knoflook, gekneusd

• 5 zwarte peperkorrels

• 200 gr shiitakes, in dunne plakjes

• 125 gr mihoen

• ½ theel Chinees vijfkruiden-poeder

• 2 eetl kikkoman

• 1 eetl droge sherry

• paar druppels sesamolie

• 2 eetl bieslook, fijngeknipt