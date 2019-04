Dirk de Vries dicht bij 200.000 kilometer aan fietsrondjes

Hoe sterk is de eenzame fietser.. Dirk de Vries ten noorden van Lelystad, op zijn route rond het IJsselmeer. Ⓒ foto’s Eran Oppenheimer

Voor de meeste fietsers is het al een prestatie om één rondje om het IJsselmeer te trappen. Dirk de Vries (75) uit Wervershoof hoopt in augustus zijn duizendste toer in zijn fietslogboek te kunnen noteren. „Dan heb ik 200.000 kilometer op dit traject gefietst: vijf keer de aarde rond.”