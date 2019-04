Helemaal zen in Zuid-Denemarken

Maak in Zuid-Denemarken kennis met Vikingschatten, historische steden en enkele van de mooiste natuurgebieden en stranden van het land. Boek een luxe vakantiehuis bij Vakantiepark Enjoy en wordt verwelkomd met bubbels en een uitgebreid wellnessarrangement.

Enjoy Resorts

Tijdens je verblijf bij Vakantiepark Enjoy Rømø zit je dichtbij het Middeleeuwse stadje Ribe en het Vikingecenter. Schiereiland Rømø ligt middenin Nationaal Park de Waddenzee, het grootste beschermde natuurgebied van het land. Behalve een wellnesscentrum van 2600 m2, vind je er een zwembad en een golfbaan.

Ook Vakantiepark Enjoy Marina Fiskenæs in Gråsten ligt midden in de natuur. Rondom het park barst het van de romantische plekjes. Ga bijvoorbeeld picknicken in de kasteeltuinen van Slot Sønderborg, bewonder de kunstcollectie van Slot Gråsten of maak een boswandeling op het bijzondere schiereiland Als. In de haven van Sønderborg zit je bovendien goed voor een typisch Deense lunch met knapperig roggebrood en verse vis.

Autorondreis

Deze aanbieding is ideaal voor een korte autovakantie. Zowel Rømø als Grå̊sten liggen nog geen 675 kilometer vanaf Utrecht. Beide vakantieparken hebben een groot wellnesscentrum en bieden moderne en ruime vakantiewoningen met plek voor maximaal vier personen. Hoewel de aanbieding geldt voor twee nachten, behoort verlengen of combineren tot de mogelijkheden. De reisaanbieding is exclusief voor lezers van Magazine VRIJ.

Prijs

3 dagen inclusief wellness van €348 voor €250 p.p.

Inbegrepen

• 2 nachten op een Enjoy Resort naar keuze

• Overnachting in vakantiehuis incl. bedlinnen

• Bubbels bij aankomst

• Entree wellness

• 1 x Fish Footspa (p.p.)

• 1 x Massage (p.p.)

Niet inbegrepen

Calamiteitenfonds € 2,50 en reserveringskosten € 10 per boeking. Verbruikskosten ter plaatse

Reisperiode

23/04 - 21/06 2019 en 19/08 - 06/10 2019

Overig

Prijs o.b.v. 2 volwassenen, eigen vervoer en logies.

