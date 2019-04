Dit zijn de nieuwste fitnesstrends!

Bij elektrosporten, ook wel electro musculair stimulation (EMS) genoemd, krijg je letterlijk en figuurlijk extra impulsen. Ⓒ Wiemspro

Als er één dynamische tak van sport is, dan is het wel de fitnessbranche. Boxercising, work-outs met elektroden... De laatste ontwikkeling: kort en snel sporten. VRIJ werkte zich in het zweet met de nieuwste trends.