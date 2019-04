Ⓒ Paul Tolenaar

Hij is net terug uit Milaan, waar hij wekelijks heenvliegt. Hij kleedt prinsessen, showt in Rome en wordt internationaal gevierd. Maar diep in zijn hart is couturier Addy van den Krommenacker (68) nog steeds die dorpsjongen uit Uden, dol op tomatensoep en teddyberen.