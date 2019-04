Dierenarts Piet Hellemans beantwoordt elke week een lezersvraag. Deze week: „Onze Poolse hond van twee jaar komt uit de opvang, Superlief, maar we kunnen hem niet alleen laten; Beau blaft en jankt dan alles bij elkaar. Als we overdag weg zijn, gaat hij naar de opvang. Maar even de deur uit lukt dus niet.”