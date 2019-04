’Katten kunnen eigen naam herkennen’

Eerdere studies maakten al duidelijk dat honden, dolfijnen en papegaaien iets van menselijke communicatie kunnen begrijpen, schrijft The Guardian. „Wij denken dat het belangrijk is om ook het vermogen van katten te laten zien”, aldus onderzoeker Saito van de Sophia Universiteit in Tokyo.

Bewegingen

De katten werden onder meer getest door een stem af te spelen die vier woorden zei, gevolgd door de naam van de kat. Onderzoekers noteerden daarop de reacties en bewegingen van de viervoeters. De beestjes werden gefilmd in hun eigen omgeving.

Die reactie blijft nog altijd summier: de meeste katten bewegen amper meer dan een oor of hun nek. Toch blijkt dat al voldoende om te kunnen stellen dat de katten hun eigen naam konden onderscheiden van de andere woorden, aldus de onderzoekers.

Er klinkt ook kritiek op de studie. „Naar mijn mening zegt het onderzoek niet veel over de kat-mens-relatie, alleen dat katten in staat zijn om de betekenis van bepaalde geluiden te leren, iets dat de meeste katteneigenaren al weten”, zegt expert in honden- en kattengedrag Dr. John Bradshaw van de Universiteit van Bristol.