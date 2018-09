De zon achterna

Kedeng, pats, boem, bam! Oh neee!!! Geschrokken kijken we achterom. In een bocht zijn alle lades en deuren opengeklapt. Over de grond rollen potten, etenswaren en serviesgoed, van plastic gelukkig. „Niet vergeten om voordat je wegrijdt áltijd te checken of de lades en deurtjes dicht goed dicht zijn’, was ons nog zo op het hart gedrukt door ervaringsdeskundigen. Dat zou ons dus niet gebeuren. Maar amper drie uur onderweg is het al raak. Na een picknick langs de snelweg op weg naar onze eerste bestemming zijn we toch weggereden zonder alles weer vast te zetten.

Een snelle inspectie leert dat de schade beperkt is gebleven tot een hoop lawaai. Dat had veel erger kunnen zijn, weten we uit verhalen. Zo rook de camper van een collega de hele reis naar de weeïge zilte geur van Maggi omdat die tijdens het rijden tot twee keer toe was omgevallen in het keukenkastje.

Uren hebben we nagedacht over wat de route van onze campertrip moest worden. De wensenlijst was uitgebreid; bergen, maar ook zee en met kinderen van vijf en twee jaar niet te veel kilometers op een dag. Verder wilden we meerdere landen bezoeken en geijkte bestemmingen als Spanje of Frankrijk links laten liggen.

Voor de drie weken die we hebben, lijkt maximaal 1500 kilometer voor de verste bestemming ons redelijk. Dus worden het de bergen van Slovenië (1200 km vanaf Amsterdam) en zoeken we de zee op in Kroatië (1400 km). De route er naartoe doen we op ons gemak met stukken van maximaal 400 km, met campingstops in België en Duitsland. Als er genoeg tijd is pikken we op de terugweg nog een paar dagen Oostenrijk mee, dat we op aanraden van kenners ook graag eens in de zomer willen meemaken. Maar… niets ligt vast. Zit het weer tegen of vinden we het ergens niet leuk, dan vertrekken we. Dat kan immers met een camper.

