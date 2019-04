Recept van de dag: risotto Kokkolé

Ⓒ Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

Grote kans dat je Nederlandse kokkels tegenkomt in potjes in de Spaanse supermarkt. Maar waarom komen die heerlijke kokkels in die Zuid-Europese potjes terecht? Omdat wij liever vongole eten van de Italiaanse kust, omdat het zo Italiaans klinkt: von-gó-lé! Maar geloof me, dat vlees uit die Hollandse schelpjes doet echt niet onder voor dat uit Italië. Sterker nog… nou proef maar zelf. Risotto Kok-kó-lé! Ik heb het recept trouwens van onze visvriend Bart van Olphen.