Recept van de dag: uit de Italiaanse bijbel

En daar is die dan, de Bijbel van de Italiaanse Keuken, uitg, Carrera Culinair. Jullie weten zo langzaam wel wat ik denk van die afschuwelijke aanduiding De Bijbel van… Maar goed, op bladzijde 12 staat: Een korte geschiedenis van de Italiaanse Keuken. Op bladzijde 13 is die klaar. De grote Italiaanse chef Giorgio Locatelli auteur van het meesterwerk Made in Italy vertelde me ooit dat iedere woonwijk in Italië de complete geschiedenis van de keuken bevat, steeds opnieuw. Maar… aan dit boek heeft Leonardo Pacenti meegewerkt en hij is het gezicht van restaurant Toscanini in Amsterdam. En dat is goed nieuws. Snel een gerechtje, volgende keer meer over het boek: