Je vrij voelen lijkt soms onmogelijk vanwege alle dagelijkse verplichtingen en verwachtingen van anderen. Toch is dat gevoel voor ieder van ons binnen handbereik. Je hoeft er niet voor op wereldreis, noch is het nodig een nieuwe motor aan te schaffen. Vrijheid zit ’m vooral in kleine dingen.