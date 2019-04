86-jarige Japanner neemt deel aan WK Iron Man

De olympische triatlon bestaat uit 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen, maar een Iron Man doet daar een forse schep bovenop. Inada moet 3,86 kilometer zwemmen, 180,25 kilometer fietsen en een hele marathon lopen voordat hij over de finish komt.

De oud-journalist haalde vorig jaar een record in zijn leeftijdscategorie door in 16:53:49 te finishen. „De race gaat om uithoudingsvermogen en vasthoudend doorgaan tot het einde”, zegt hij laconiek tegen de krant The Japan Times.