Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

In onze rubriek SPIJT vertellen lezers over hun ervaringen. Deze week: “Lange tijd had ik mijn afgunst onder controle. Maar toen mijn man niet nog een kind wilde en een buurtgenote zwanger bleek, versrpeidde ik een nare roddel over haar.