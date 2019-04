Recept van de dag: omelet met spinazie

Nodig voor twee hongerige kleinkinderen en een opa:

•6 eieren

•4 plakken dikke bacon

1 dl melk

•1 ui, gesnipperd

•1 hand spinaziebladeren

•zout, peper, snufje nootmuskaat

Bereiding:

Zweet een ui in wat boter. Snij de bacon klein, mag bij de ui. Bak vast een beetje en haal uit de pan. Klop de eieren los met wat melk. Beetje zout, peper en een heel klein beetje nootmuskaat. Meng bacon en uitjes met het ei. Schenk de struif in een warme pan, laat zachtjes stevig worden, strooi er een hand spinazieblaadjes over. Draai de omelet na tien minuten om en laat met de spinazie aan de onderkant nog even staan.