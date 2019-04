Lezersreis: ronkend rondje over Ameland

Nostalgie ten top! Ontdek Ameland met een Solex, dat wordt een onvergetelijke tocht over het eiland! Er zijn verschillende routes, stuk voor stuk de moeite waard. Rij langs de vuurtoren, stop bij een fijne strandtent, bezoek de kaasboerderij en als je geluk hebt kun je een unieke demonstratie bijwonen van de paardenreddingboot. Tien stoere paarden trekken de reddingboot met donderend geweld over het strand en door de branding de zee in, zoals het vroeger ging. Ameland moet je beleven!

WestCord Hotel Noordsee

Hotel Noordsee ligt op loopafstand van het Noordzeestrand en het gezellige dorpje Nes. De hotelkamers zijn sfeervol en alle kamers hebben een eigen balkon of terras. In het restaurant worden culinaire hoogstandjes geserveerd en ’s avonds kun je loungen bij de gezellige open haard. Verder heeft het hotel een verwarmd binnenzwembad, en tuin met terras. De ideale uitvalsbasis voor een heerlijke eilandtrip!

Prijs

3 dagen (2 nachten) vanaf €169 p. p.

Arrangement

· 2 x overnachting in een comfortabele kamer

· 2 x uitgebreid ontbijtbuffet

· 1 x 3-gangen chef’s menu op aankomstdag

· Solextocht over het eiland met plattegrond en drankje onderweg.

Reserveren en informatie

Verblijf tot en met 31 oktober 2019 op basis van beschikbaarheid.

Prijs is op basis van 2 personen.

Toeslagen en voorwaarden zie website.

Boek via westcordhotels.nl/vrij of bel WestCord Hotel Noordsee via 0519 – 54 66 00 o.v.v. ’VRIJ’.