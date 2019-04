Recept van de dag: rundvlees met gember

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

We waren gisteren op Bribie Island. Watersport en stranden en alleen blije mensen. En ijs natuurlijk want Aupa down-under gaat natuurlijk ijs eten met zijn kleinzoons. De mannetjes namen iets met enge kleuren, alle kinderen op de hele wereld zijn wat dat betreft hetzelfde. Ik had een bol met gemberijs. Nu had ik me al verbaasd over het feit dat je in Nederland altijd Australische stemgember kan kopen. Ik doe de versuikerde gember graag met wat honing in de thee, of in een saus. Er is kennelijk iets met gember en Australië.