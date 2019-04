Filmrecensie: ’Hellboy’ ✭✭✭

Griezelregisseur Neil Marshall (The descent, Game of thrones) laat Hellboy nu opnieuw vanuit het vagevuur op aarde neerdalen. Meteen wordt de duivelsheld door het Bureau of Paranormal Research and Defense naar het Engelse platteland gestuurd om af te rekenen met drie losgeslagen reuzen. Maar al gauw stuit Hellboy op een veel groter gevaar: bloedkoningin Nimue – ooit door Koning Arthur in stukken gehakt – is uit de dood herrezen en zint op wraak.

Met de nieuwe Hellboy keren de makers terug naar het duistere en bloederige bronmateriaal van Mignola’s populaire beeldroman. De heldhaftige geinponem uit de eerdere films heeft plaatsgemaakt voor een getormenteerde verschoppeling vol zelfhaat. David Harbour – vooral bekend als sheriff Hopper uit de Netflix-hit Stranger things – geeft op bevredigende wijze gestalte aan de superheld met autoriteitsproblemen. De acteur heeft echter de pech dat hij in een chaotisch verhaal met soms zeer slordige effecten is beland.

Het grote publiek zal de bravoure, schwung en humor van Guillermo del Toro zeker missen. De fanatieke fans daarentegen zullen verrukt zijn door alle (subtiele) verwijzingen naar de originele stripverhalen.