Filmrecensie: ’They shall not grow old’ ✭✭✭✭

De Nieuw-Zeelandse regisseur, die wereldfaam verwierf met zijn Lord of the Rings-trilogie, kreeg van het Britse Imperial War Museum het verzoek om een documentaire te maken. Met als enige voorwaarde dat hij daarvoor uit het archief van dit instituut zou putten, dat ruim 2200 uur aan (geluidloos) filmmateriaal uit de Eerste Wereldoorlog bevatte.

Voor de verhalen van militairen klopte de cineast aan bij de BBC en kreeg daar de beschikking over 600 uur aan opgenomen interviews: mondelinge geschiedenis uit de mond van mannen die er zelf bij waren. Soldaten die vertellen over hun drijfveren, over hun gruwelijke ervaringen en hun desillusies, maar ook over de kameraadschap en hun overlevingsdrang.

Jackson liet het materiaal dat hij selecteerde met geavanceerde digitale technieken restaureren. Vervolgens ging hij nog een paar stappen verder. Zijn team kleurde met hulp van computers de beelden in, voorzag scènes van een passende soundtrack en voegde stukjes dialoog toe na het raadplegen van experts die kunnen liplezen.

Het resultaat is adembenemend. Alsof soldaten – een eeuw lang onaantastbaar bevroren in de tijd – uit hun lange slaap worden gewekt. Ze komen tot leven. Niet als de schaduwpoppetjes die we kennen, maar als echte mensen die hopen, voelen, lijden, lachen. Kanonnenvoer met een kloppend hart, waarmee They shall not grow old de cynische waanzin van welke oorlog dan ook nog maar eens krachtig onderstreept.