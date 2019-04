Recept van de dag: kip met ananas

De grap is natuurlijk om hier een ananas met een vet Australisch/Engels accent als ’eenaness’ uit te spreken en best wel te weten dat het hier pineapple heet. Hier in het zeer vruchtbare deel van Australië in Queensland. Links en rechts van de wegen enorme velden aardbeien en ananassen. De naam pineapple komt overigens van de eerste ontdekkingsreizigers in Zuid-Amerika, die de vrucht erg op hun eigen dennenappels vonden lijken. Het bezoek aan de gembermijnen (grapje) komt later deze week. Nu vast een recept met ’eenaness’ en ’gimber’ oftewel ananas en gember.