Lezersreis: beleef prachtig Schiermonnikoog

Unesco Wereld Erfgoed

De waddeneilanden zijn niet alleen Nederlands mooiste natuurgebied, zij zijn ook door Unesco aangemerkt als Wereld Erfgoed. Schiermonnikoog is het kleinste bewoonde waddeneiland van Nederland. Op de grens van land en zee bevindt zich dit unieke natuurgebied. Een genot om de getijden mee te maken, te wandelen, te fietsen en de bijzondere flora & fauna te ervaren.

Hotel Appartementen Graaf Bernstorff

In het centrum van het enige dorp op dit eiland bevindt zich Hotel Appartementen Graaf Bernstorff. Een gezellig hotel met zowel hotelkamers, suites als ook appartementen. Overdag een heerlijk terras om even bij te komen van uw tocht over het eiland. In de avond een sfeervol restaurant waar u kunt genieten van een door onze chef bereid menu. En na een goede nachtrust serveren wij u een luxe ontbijtbuffet.

Suites

Op een steenworp afstand van het hotel, eveneens gelegen in het centrum van het dorp bevinden zich onze nieuwe luxe suites. Zij zijn elk uitgerust met een slaapkamer met badkamer en-suite. Daarnaast beschikken zij over een woonkamer met eigen keuken. Iedere suite beschikt over een balkon of terras.

Kom genieten vanaf €139,50 p.p.

Inbegrepen

• 2 overnachtingen in nieuwe suite & fles wijn op kamer

• 2 x gebruik ontbijtbuffet

• 1 x 3-gangen à-la-carte-diner op aankomstdag

• 1 x lunchvoucher

• 1 x voucher koffie/thee en gebak

• 3 dagen fietshuur plus routekaart

• Toegang Schelpenmuseum

Prijs o.b.v. 2 pers. en beschikbaarheid. Arrangement uit te breiden met een of meerdere dagen. Niet te boeken tijdens Hemelvaart en Pinksteren.

Reisperiode

mei t/m 10 juli en september t/m 19 december.

Reserveren

Bel 0519-820050 of mail naar info@bernstorff.nl o.v.v. lezersaanbieding Telegraaf