De woeste Golf van VW

De eerste generatie Volkswagen Golf R32 is een mijlpaal in de geschiedenis van de rappe Golfjes. Met vierwielaandrijving, een prachtige bodykit en een glorieuze VR6-motor was dit bij zijn introductie in 2002 de krachtigste Golf ooit. Met bovendien het geluid van een supercar. Hard, metalig en zuiver. In een nieuwe aflevering van Peters Proefrit laat Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst zien en horen waarom deze Golf R32 zo speciaal is.