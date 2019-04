Fotograaf begint eigen Trump-tentoonstelling

Fotograaf Andres Serrano (links) kocht voor bijna 200.000 euro aan Trump-spullen. Ⓒ Hollandse Hoogte

NEW YORK - In New York is een speciale tentoonstelling over Donald Trump gestart. Fotograaf Andres Serrano kocht voor bijna 200.000 euro allerlei Trump-spullen via eBay, die tot 9 juni te zien zijn in een voormalige nachtclub in Manhattan. In totaal gaat het om zeker 1000 objecten, zo meldde het Amerikaanse CNN afgelopen weekeinde.